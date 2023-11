Incidente sulla SS106 a Bova Marina, muore un anziano

Un incidente mortale si è verificato stamani a Bova Marina sulla statale 106 dove si sono scontrati una Fiat Grande Punto e una Fiat Panda. A perdere la vita è stato un anziano di Bova Marina, Salvatore Vitale. L'uomo è morto durante il tragitto verso l'ospedale di Melito Porto Salvo dove è stata trasportata anche la moglie, Antonia Cristiano, che era con lui in auto. Rimasta ferita, la donna è in condizioni stabili così come la signora che guidava la Fiat Grande Punto originaria di Palizzi.

L'incidente è avvenuto poco dopo le 11 davanti a un supermercato all'ingresso della cittadina ionica dove la Fiat Punto, per cause in corso di accertamento, ha colpito sul fianco con l'auto guidata da Vitale che stava per immettersi sulla Statale 106. Le sue condizioni sono apparse subito gravi. Oltre alle ambulanze e alle forze dell'ordine per i rilievi, sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e l'elisoccorso che però non si è reso necessario perché le condizioni della vittima non consentivano di sostenere il volo fino al Gom di Reggio Calabria. Si è deciso, quindi, di trasportarlo in ambulanza ma l'anziano è deceduto prima di raggiungere l'ospedale.



