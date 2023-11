Studenti in piazza a Cosenza contro riforma e pro Palestina

Un centinaio di studenti cosentini hanno sfilato per le vie centrali della città per protestare contro le sfide che affronta il sistema educativo e le questioni globali. Il corteo, si è diretto verso piazza XI Settembre, di fronte alla sede della Prefettura.

Gli studenti provenienti dalle scuole del territorio, in particolare affiliati alla Fgc, hanno espresso la loro contrarietà alla riforma educativa che definiscono "scuola-azienda" e il ridimensionamento scolastico. Inoltre, hanno intonato cori a supporto del popolo palestinese e contro i governi che sostengono Israele.

"Siamo in piazza - ha detto una studentessa - per il nostro futuro e quello dei ragazzi che verranno, perché la scuola è un diritto fondamentale e non può seguire regole aziendalistiche.

Questo governo deve investire maggiormente sulla cultura e sulla scuola perché si tratta del nostro futuro. Siamo in piazza anche a sostegno della Palestina perché riteniamo si tratta di temi globali e importanti che interessano tutti noi, questo a dimostrazione che noi ragazzi siamo informati e crediamo di dover esprimere il nostro dissenso quando chi ci governa opera delle scelte scellerate".



