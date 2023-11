Inaugurata a Reggio Calabria mostra 'L'italia in Europa'

È stata inaugurata a Reggio Calabria, nella sede dell'Accademia di Belle arti, la mostra fotografica "L'Italia in Europa - l'Europa in Italia", organizzata dal Dipartimento per gli Affari europei della Presidenza del Consiglio dei Ministri in collaborazione con l'agenzia ANSA, che ha fornito gran parte delle immagini esposte. Una mostra che racconta il passato parlando al futuro e promossa per celebrare il sessantesimo anniversario della firma dei "Trattati di Roma".

"Le immagini - ha affermato Sabina Rago, Dirigente del Dipartimento Affari dell'Unione europea della Presidenza del Consiglio dei Ministri - rappresentano il mezzo più importante per cercare di arrivare all'attenzione soprattutto delle giovani generazioni. Si tratta di oltre 400 foto, molte delle quali visibili, mentre altre sono raggiungibili attraverso un'app associata alla mostra. Con la multimedialità di questa esposizione abbiamo sollecitato l'interesse dei più giovani, che possono cogliere le tappe della nascita e dello sviluppo dell'integrazione europea. L'esposizione racconta alcune delle tappe fondamentali dell'integrazione europea fin dalla nascita, con i trattati di Roma. Ci si sofferma anche su eventi storici e di costume che hanno caratterizzato l'evoluzione degli ultimi decenni".

"L'Europa - ha detto ancora Sabina Rago - la facciamo noi.

Dobbiamo essere noi per primi a ragionare in termini europei. E l'Europa, per come è raccontata in queste foto, è nostra. Siamo noi".

La mostra, venticinquesima tappa di un percorso che sta toccando tutta l'Italia, resterà aperta fino al 29 novembre.

Alla cerimonia d'inaugurazione hanno partecipato, tra gli altri, l'assessore del Comune di Reggio Calabria Giuggi Palmenta; il direttore dell'Accademia di Belle arti, Pietro Sacchetti, ed il direttore del Centro di Documentazione europea dell'Università Mediterranea, Daniele Cananzi.



