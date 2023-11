Danneggiano panchina comunale con petardo,denunciati 3 minori

Hanno fatto esplodere un petardo danneggiando una panchina comunale. Tre minori sono stati denunciati dai carabinieri a Galatro.

I militari, intervenuti nella piazza antistante la Chiesa della Santissima Madonna della Montagna dove è avvenuto il fatto, hanno avviato gli accertamenti per risalire agli autori visionando le immagini registrate delle telecamere presenti sul posto. Dalle riprese è stato possibile individuare il momento esatto, in pieno giorno, in cui si è verificato il danneggiamento riuscendo a riconoscere i tre presunti responsabili tutti di Galatro, di età compresa tra i 14 e i 17 anni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA