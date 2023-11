Criminalità: prefetto Cosenza, daremo risposta a cittadini

"Siamo qui per dimostrare la vicinanza alle istituzioni locali ma anche un'attenzione massima ai cittadini. La percezione di insicurezza che si determina non può essere perfettamente allineata con la risposta dello Stato, perché le dinamiche sono diverse e la reazione dal punto di vista investigativo è più lenta. Ma voglio rassicurare i cittadini che avranno una risposta condivisa e fattuale". Lo ha detto il prefetto di Cosenza, Vittoria Ciaramella, parlando con i giornalisti a margine della riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica sugli episodi di criminalità verificatisi degli ultimi giorni nell'alto Tirreno cosentino e nello Ionio.

"Aumenteremo la presenza delle forze dell'ordine - ha aggiunto il prefetto - con un'attività maggiore sui territori.

Dal punto di vista quantitativo saranno interventi importanti perché lo richiede l'esigenza di sicurezza che emerge dalle comunità".

"Il ministro Piantedosi - ha concluso Vittoria Ciaramella - è informato di tutto ed è costantemente aggiornato su quanto sta accadendo".



