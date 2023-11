Unical selezionata in terna di progetti per missione spaziale

Sette satelliti per studiare la magnetosfera, l'impatto del vento solare e lo spazio che circonda il nostro pianeta. È "Plasma Observatory", la missione selezionata dall'Agenzia spaziale europea (Esa) in cui é coinvolta in prima linea l'Università della Calabria. Uno dei responsabili del progetto, infatti, è Francesco Valentini, docente del dipartimento di Fisica dell'ateneo.

"Si tratta - é detto in un comunicato - di una delle tre missioni individuate per l'avvio della fase di studio di fattibilità tecnica e scientifica nell'ambito del bando proposto da Esa per missioni spaziali. I lavori di progettazione della missione sono iniziati nel 2021 e solo dopo ben tre fasi di valutazione, e due anni di duro lavoro e di ricerca scientifica, Esa ha selezionato tre dei circa quaranta progetti presentati: Theseus, incentrato sullo studio dei lampi di raggi gamma nell'Universo; M-Matisse, che studierà l'atmosfera, la ionosfera e la magnetosfera di Marte e, appunto, Plasma Observatory".

Francesco Valentini è membro dello "scientific core team" di sviluppo del progetto, in cui coordina il gruppo di lavoro incaricato di condurre simulazioni numeriche di supporto alla scienza di "Plasma Observatory". "Un ruolo di assoluto rilievo per l'Unical - si afferma ancora nella nota - che avrà potere decisionale e di gestione delle fasi di studio di fattibilità, ma anche un prestigioso riconoscimento per la ricerca svolta nel dipartimento di Fisica. Valentini, in particolare, era già stato scelto dall'Esa per il Solar system and exploration working group e recentemente è stato nominato tra i responsabili del progetto 'AutomaticS in spAce exPloration' che usa l'intelligenza artificiale per le missioni spaziali".



