Carabinieri investiti, salvi perché erano in auto

(v. "Auto finisce contro carabinieri..." delle 8.17) Erano nella loro auto di servizio e non accanto alla vettura che avevano appena fermato, come si era appreso in un primo tempo, e questo ha salvato loro la vita, i due carabinieri rimasti feriti in modo grave stamattina dopo essere stati investiti da un'automobile lungo una strada a Lamezia Terme.

I militari, dopo avere parlato col conducente della vettura che avevano fermato e che è risultato con un taso alcolico superiore al limite consentito, erano rientrati a bordo della loro auto di servizio per redigere il verbale. É stato in quel momento che è sopraggiunta la Bmw il cui conducente ha perso, presumibilmente a causa della velocità sostenuta, il controllo del mezzo, finendo prima contro un cancello e poi contro la vettura sulla quale si trovavano i due carabinieri.

I militari hanno riportato uno un trauma cranico e l'altro un trauma toracico e sono stati ricoverati, in prognosi riservata ma non in pericolo di vita, negli ospedali di Catanzaro e di Lamezia Terme.



