Halloween, sequestrati oltre 50 mila prodotti pericolosi

Oltre 50 mila prodotti contraffatti e potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori, molti dei quali esposti sugli scaffali per la vendita, sono stati sequestrati dalla Guardia di finanza di Crotone nell'ambito di una serie di controlli avviati in occasione degli imminenti festeggiamenti di Halloween.

I Baschi Verdi del Gruppo crotonese hanno individuato due esercizi commerciali situati in provincia che avevano allestito i loro punti vendita con numerosi accessori e vestiti a tema. La verifica avviata sui prodotti esposti ha permesso di constatarne la loro difformità rispetto ai requisiti previsti dagli standard di sicurezza dettati dalla normativa europea e nazionale in quanto risultati privi delle informazioni indispensabili per il consumatore quali ad esempio le precauzioni d'uso, la composizione dei materiali costitutivi e la loro descrizione in lingua italiana. Fra la merce sequestrata figurano maschere di Halloween, altre decorazioni in tema e custodie protettive per telefoni cellulari. Le imprese ispezionate sono state segnalate alla Camera di Commercio di Crotone per l'irrogazione delle previste sanzioni pecuniaria da un minimo di 516 ad un massimo di 25.823 euro.

In un altro intervento sono state sequestrate centinaia di cover per smartphone e portachiavi, recanti marchi di note case di moda contraffatti, esposti per la libera vendita all'interno di un'attività commerciale. Gli esercenti sono stati denunciati con l'accusa di contraffazione e ricettazione.



