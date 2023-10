Quattro arresti a Caulonia, avevano 23 chili di marijuana

Quattro persone sono state arrestate a Caulonia dai carabinieri del Comando provinciale di Reggio Calabria perché trovate in possesso di 23 chili di marijuana.

I quattro, che hanno un'età compresa tra i 30 e i 70 anni, erano stati osservati dai militari mentre, nei pressi di un casolare, in località Pezzolo, erano intenti a spostare alcuni grandi sacchi di plastica all'interno dei quali i militari, dopo il loro intervento, hanno trovato il consistente quantitativo di sostanza stupefacente.

Su disposizione dell'autorità giudiziaria, tre degli arrestati sono stati condotti in carcere, mentre il quarto è stato posto ai domiciliari.



