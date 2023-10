Vendeva prodotti ittici privi di tracciabilità, denunciato

Vendeve prodotti ittici senza la prevista autorizzazione per il commercio e la documentazione attestante la provenienza e la tracciabilità del pescato. Un uomo è stato denunciato a Melicucco dai carabinieri che gli hanno sequestrato circa 20 chilogrammi di pescato.

I militari, nell'ambito di servizi mirati al contrasto dell'abusivismo commerciale, hanno sorpreso la persona denunciata intenta ad esercitare la vendita ambulante occupando il suolo pubblico in assenza di qualsiasi autorizzazione.

Le derrate poste sotto sequestro, ritenute non idonee per il consumo alimentare, sono state distrutte e al commerciante è stata irrogata una sanzione amministrativa pari a 1.500 euro.





