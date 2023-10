Riunione Consiglio regionale il 23 ottobre, 7 i punti all'odg

L'esame di una mozione sull'applicazione della recente direttiva comunitaria sull'abbattimento dell'emissione di gas serra e le possibili conseguenze che ne deriveranno per il porto di Gioia Tauro é uno dei sette punti all'ordine del giorno della prossima riunione del Consiglio regionale, convocata dal presidente, Filippo Mancuso, per lunedì prossimo, 23 ottobre.

La mozione è stata presentata, secondo quanto è detto nell'ordine del giorno, dai consiglieri Comito, Mancuso, Neri, Gelardi, Crinò, De Nisi e Graziano.

Gli altri punti che saranno all'esame del Consiglio sono la Proposta di provvedimento amministrativo n. 139/12^, d'iniziativa dell'Ufficio di Presidenza, recante: " Bilancio di previsione 2023-2025 del Consiglio regionale della Calabria: assestamento e variazioni" - (Relatore: consigliere Cirillo); la Proposta di provvedimento amministrativo n. 135/12^, d'Ufficio, recante: "Corecom Calabria - Approvazione Programma delle attività̀ per l'anno 2024, unitamente al relativo fabbisogno finanziario" - (Relatore: consigliere Cirillo); la Proposta di provvedimento amministrativo n. 137/12^, d'iniziativa della Giunta regionale, recante: "Rendiconto esercizio 2022 dell'Ente per i Parchi Marini Regionali (EPMR)" - (Relatore: consigliere Montuoro); la Proposta di legge n. 217/12^, di iniziativa dei Consiglieri Comito, Lo Schiavo, Mancuso, Crinò, De Nisi, Gelardi, Graziano, Bevacqua, Laghi, Neri e Tavernise, recante: "Integrazioni alla legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 (Norme sul procedimento amministrativo, la pubblicità degli atti ed il diritto di accesso)" - (Relatore: consigliere Lo Schiavo); la Proposta di legge n. 207/12^, d'iniziativa dei consiglieri Molinaro, Gelardi, Mancuso e Raso, recante: "Promozione del cicloturismo e riconoscimento della Ciclovia dei parchi della Calabria" - (Relatore: Consigliere Gentile).

Ultimo punto all'ordine del giorno lo svolgimento di interrogazioni, ex art. 121 e 122 del Regolamento interno del Consiglio regionale.



