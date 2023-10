Simona Carbone nuovo commissario dell'Azienda 'Dulbecco'

E' Simona Carbone, attuale commissario straordinario dell'Azienda sanitaria provinciale di Crotone, il nuovo commissario straordinario dell'Azienda ospedaliera universitaria 'Renato Dulbecco' di Catanzaro, nata dalla fusione delle aziende universitaria Mater Domini e ospedaliera Pugliese Ciaccio. Il decreto di nomina, n.260 del 6 ottobre, è stato firmato dal presidente della Regione e commissario ad acta per la sanità, Roberto Occhiuto e dal sub commissario Ernesto Esposito, acquisito il parere favorevole, come prevede la normativa, del rettore dell'Università Magna Graecia di Catanzaro, Giovambattista De Sarro.

Carbone prende il posto lasciato vacante da Vincenzo La Regina, dimessosi pochi giorni addietro per assumere l'incarico di direttore sanitario dell'Asl 6 di Roma.

La neo commissaria straordinaria dell'azienda unica manterrà l'incarico di commissario dell'Asp crotonese "fino alla data del 22 ottobre 2023 - precisa il testo del Dca - senza soluzione di continuità con l'incarico alla stessa conferito con Dca n.

183 del 07 dicembre 2022".



