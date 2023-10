Alberto di Monaco in Calabria, 'qui legami della mia famiglia'

"Anche se la mia famiglia ha origini genovesi, vanta anche legami storici con alcuni territori dell'Italia Meridionale. Ed io sono qui proprio per rinverdire quegli antichi rapporti". Lo ha detto Alberto II di Monaco a Taurianova, in provincia di Reggio Calabria, prima tappa del suo tour nella Piana di Gioia Tauro. Accolto dall'Amministrazione comunale e da tantissimi cittadini, il principe monegasco ha percorso a piedi un tratto tra Piazza Italia fino a Piazza Municipio dove ha ricevuto dei doni e la cittadinanza onoraria taurianovese.

Dopo aver scoperto una targa che sulla parte del Municipio che ricorda la visita nella città già "feudo della famiglia Grimaldi", Alberto II e le autorità hanno tenuto gli interventi di rito e di saluto preceduti dall'inno monegasco e quello italiano. "Ho apprezzato la vostra accoglienza - ha aggiunto il principe di Monaco - e le bellezze della vostra terra. Non ero mai stato a Taurianova e sono felice di essere qui per rendere omaggio a un passato comune".

Il sindaco di Taurianova Rocco Biasi, nel suo intervento, ha voluto anche ricordare il "passato nero" della sua città e gli sforzi in atto per investire in bellezza e cultura, dicendosi orgoglioso a nome della suacomunità nell'accogliere il regnante di Monaco nella sua città. La visita di Alberto di Monaco nella Piana proseguirà anche domani con la visita ad altri due centri del reggino, Terranova Sappo Minulio e Seminara.



