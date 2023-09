Motociclista perde il controllo e finisce in una scarpata, morto

Un motociclista, G.T., di 47 anni, è morto oggi in un incidente stradale a Caccuri, lungo la strada statale 107. L'uomo, per cause in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo finendo in una scarpata a circa tre metri dalla sede stradale.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di San Giovanni in Fiore e della centrale di Crotone per recuperare l'uomo e consegnarlo ai sanitari del 118.

Nella zona è arrivata anche l'eliambulanza ma ogni soccorso è risultato vano.

La Polizia stradale ha svolto i rilievi per cercare di ricostruire la dinamica dell'incidente.



