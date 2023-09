Trovato in casa con 10 chili di marijuana, arrestato 19enne

Lo hanno trovato con 10 chili di marijuana e 30 grammi di cocaina oltre a denaro in contanti e materiale per il confezionamento delle dosi. Un diciannovenne è stato arrestato dai carabinieri di Reggio Calabria con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari, nell'ambito di un servizio di controllo del territorio nel quartiere di Catona, hanno notato un intenso odore di marijuana e un insolito movimento nei pressi di un'abitazione nei pressi del lungomare. Entrati nell'appartamento hanno trovato il diciannovenne e la sostanza stupefacente, una parte della quale suddivisa in dosi e l'altra riposta su delle rudimentali reti metalliche per l'essiccazione.

Oltre alla cocaina sono stati trovati anche diversi bilancini e materiale per il confezionamento assieme a somme di denaro contante ritenute provento dell'attività illecita. La droga, i soldi e tutto il materiale sono stati posti sotto sequestro.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA