Tromba d'aria all'alba a Crotone, danni ad attività commerciali

Una tromba d'aria si è abbattuta nelle prime ore di oggi a Crotone provocando danni ad alcune attività commerciali in via di Vittorio nel quartiere fondo Gesù. Nessun danno alle persone.

In particolare, però, la furia del vento ha divelto e fatto finire sulla strada i tetti di un supermercato e di uno store per la vendita di prodotti elettronici. Le coperture sono finite sulla strada e nel parcheggio di un centro direzionale che si trova di fronte, danneggiando anche un'auto.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Crotone che hanno provveduto ad eliminare alcuni dei detriti pericolanti. Da circa tre ore si lavora per permettere il ripristino della viabilità. La strada interessata infatti è stata chiusa al traffico dal comando della polizia locale in quanto gran parte della tettoia delle due attività commerciali è finita su una carreggiata. Regolari di arrivi degli autobus nell'autostazione adiacente ai due magazzini danneggiati.



