Tenta inutilmente di disfarsi di involucro con cocaina,arrestato

Fermato per un normale controllo ad un posto di blocco ha tentato di disfarsi di un involucro contenente quasi 10 grammi di cocaina. Un quarantaduenne è stato arrestato e posto ai domiciliari dai carabinieri a Reggio Calabria con l'accusa di detenzione sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Davanti ai militari impegnati in un servizio nella zona di Archi, che gli avevano intimato di fermarsi, l'uomo ha arrestato la marcia della vettura che stava conducendo tentando, inutilmente, subito dopo di disfarsi della droga. L'azione non è sfuggita all'attenzione dei carabinieri che, recuperato il pacchetto, hanno deciso di ampliare la perquisizione alla abitazione della persona fermata dove sono stati trovati altri 35 grammi di marijuana.



