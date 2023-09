Incendio vegetazione danneggia abitazione estiva Occhiuto

Un incendio di vegetazione ha danneggiato l'abitazione estiva del presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, nelle campagne di Belvedere Marittimo, in provincia di Cosenza. A renderlo noto è stato lo stesso Occhiuto con un video sul suo profilo Facebook in cui è riportato anche un suo commento.

"Questa é la mia casa a Belvedere Marittimo - afferma Occhiuto nel video - che è stata coinvolta in un incendio nella notte tra venerdì e sabato scorsi. Probabilmente é un incendio di vegetazione, anche se é singolare che sia stato appiccato a pochi metri dalla casa. Forse è un fatto casuale, ma sicuramente la responsabilità di quanto é accaduto é di chi, stupidamente, appicca incendi in maniera colposa o dolosa".

"Io, comunque - dice ancora il Presidente - vado avanti. La campagna contro gli incendi che abbiamo avviato continua. Non è facile contrastare la stupidità di tutti quelli che stanno appiccando in Calabria tanti incendi, ma noi proseguiamo. Non ci facciamo intimidire da niente".

Occhiuto, sull'accaduto, ha presentato una denuncia ai carabinieri.



