Scontro auto-moto, feriti gravi bambina ed il papà

Una bambina di 8 anni ed il papà di 32 anni sono rimasti feriti in modo grave in un incidente stradale avvenuto nel centro di Crotone, in via Giovanni Paolo secondo.

L'uomo e la figlia viaggiavano bordo di una moto che, per cause in corso di accertamento, si é scontrata con un'automobile. A causa dell'urto i due occupanti della moto sono stati sbalzati sulla carreggiata.

Le condizioni dei due feriti sono apparse subito gravi. La bambina, dopo un primo ricovero nell'ospedale di Crotone, é stata trasferita nel nosocomio di Catanzaro. Il padre, invece, è stato ricoverato nell'ospedale di Crotone. Entrambi sono in prognosi riservata.

I rilievi sul luogo dell'incidente sono stati effettuati dalla polizia locale.



