Elisoccorso danneggia pale dopo atterraggio su statale

Un velivolo del servizio medico di elisoccorso è rimasto in panne oggi pomeriggio lungo la statale 18, nel comune di San Nicola Arcella. Le pale del velivolo sono state danneggiate al momento dell'atterraggio, dopo aver inavvertitamente urtato contro le barriere paravento in metallo presenti su un viadotto, comunemente noto come 'Ponte di San Nicola Arcella'.

Sono in corso delle attività per risolvere il problema, liberare la strada e riattivare il traffico.

L'intervento dell'elisoccorso era stato richiesto dai medici del 118 per un le condizioni di un giovane, vittima proprio in quel punto della statale di un incidente autonomo a bordo di un veicolo a due ruote. A seguito del problema registrato dall'elicottero danneggiato, il giovane è stato trasportato da un'ambulanza all'ospedale di Praia a Mare da dove è stato fatto giungere un altro elicottero. Il paziente è stato poi trasferito nell'ospedale di Catanzaro.



