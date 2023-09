Musica: reunion band Nero a Metà con Nello Daniele

Torna a riunirsi la band che nel 1980 realizzò Nero a metà, uno degli album di maggiore successo di Pino Daniele. Artefice della ricostituzione di un gruppo che fornì un importante contributo al successo del cantautore napoletano scomparso nel 2015, é Nello Daniele, fratello di Pino, musicista come lui e che ormai da anni ha intrapreso a sua volta una carriera come interprete che lo ha portato a realizzare sei album, con il settimo in uscita ad ottobre e che sarà presentato nel corso dello stesso mese a Milano.

Intanto è uscito il primo singolo dell'album, "Acqua salata", che sta già ottenendo un notevole successo rivelando le qualità di un artista che, a prescindere dalle affinità col fratello, sta dimostrando notevoli capacità.

La band di "Nero a metà" che sta accompagnando nel tour Nello Daniele è composta da Gigi De Rienzo al basso, Ernesto Vitolo al piano, Tony Cercola alle percussioni, Marco Zurzolo ai fiati e Claudio Romano alla batteria. Daniele si é esibito a Rende, con l'unica assenza di Zurzolo, ottimamente sostituito da Massimo Castagnini, nell'ambito della 58ma edizione del "Settembre rendese", la storica manifestazione diretta da Alfredo De Luca realizzata con la collaborazione di "Fatti di musica", il festival del live d'autore di Ruggero Pegna.

L'esibizione a Rende, così come le altre nell'ambito del tour, é stata accolta con entusiasmo dal pubblico. Anche perché Nello Daniele, nel corso della serata, oltre ai suoi brani, ha eseguito alcune canzoni del fratello, accolte ovviamente con grande entusiasmo dal pubblico, reinterpretandole con una sua particolare impronta personale che infonde nuova linfa a motivi che hanno fatto la storia della musica italiana.

Nello Daniele, tra l'altro, organizza a Napoli ogni anno, il 19 marzo, giorno della nascita del fratello, un grande omaggio a Pino Daniele, con la partecipazione di decine di artisti.





