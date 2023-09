Appicca un incendio alla vegetazione, denunciato dai carabinieri

I carabinieri di Falerna hanno denunciato in stato di libertà un piromane che, a pochi metri dall'abitato della frazione Marina, avrebbe dato alle fiamme una vasta area di vegetazione. Secondo quanto si è appreso, decisiva per l'identificazione, è stata l'acquisizione delle immagini dell'impianto di videosorveglianza cittadino che hanno consentito di individuare il presunto piromane che si sarebbe reso responsabile anche di un altro incendio nella stessa zona nel pomeriggio di domenica.

Gli incendi, di vasta entità, sono stati domati grazie all'intervento dei vigili del fuoco, ed hanno rappresentato un pericolo per le abitazioni nonché disagio al traffico autostradale, essendo gli stessi appiccati in un'area limitrofa all'autostrada A2.



