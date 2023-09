Unical, ministra Bernini alla inaugurazione dell'anno accademico

"Internazionalizzare le università italiane, e in particolare quelle del Sud, è fondamentale e questo ateneo ne è ampia dimostrazione con la sua storia, ritengo che la presenza del professor Georg Gottlob è la prosecuzione di questa storia". Lo ha detto la ministra dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini che ha inaugurato a Rende il nuovo anno accademico dell'Università della Calabria.

Bernini è stata accolta nell'aula magna dal rettore dell'ateneo Nicola Leone presente il presidente della Regione Roberto Occhiuto. Il professore Gottlob, già docente ad Oxford e tra i massimi esperti al mondo in materia intelligenza artificiale, prossimo docente dell'ateneo, ha tenuto la lectio magistralis.

"Il rettore Leone e il professore Gottlob - ha aggiunto Bernini - sono i nuovi argonauti dei saperi nel mondo che diventano grandi nel momento in cui si mescolano e si arricchiscono mutuamente".

"È un bel momento - ha sostenuto il rettore Leone - di crescita e maturazione per l'università. Abbiamo l'onore di avere la presenza del ministro e di un grande scienziato che lavora nell'ambito dell'intelligenza artificiale e da Oxford migra al contrario verso la Calabria. Ritengo sia un bel segnale e una grande soddisfazione".

"L'Unical non è a me sconosciuta - ha sottolineato il professore Gottlob - anzi ci lavoro da tanti ora ho avuto la possibilità di venire qui. È un'ottima università con una equipe di informatica eccellente. Inoltre, mia moglie ed io adoriamo la Calabria e abbiamo scelto di vivere a Paola. Qui ho visto la volontà di costruire il futuro, è un buon momento per le startup e sono felice di poter contribuire".

"Il rettore ed io - ha detto il presidente Occhiuto - abbiamo realizzato il sogno di Andreatta, perché diceva che un giorno Rettore e presidente della Calabria sarebbero stati entrambi laureati dell'Unical, e ho piacere ad aver visto concretizzato il suo sogno".

All'ingresso dell'edificio che ospitava la manifestazione è stata inscenata una protesta di studenti e precari contro la presenza del ministro.



