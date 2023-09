Gdf: generale D'Alfonso nuovo comandante regionale Calabria

Cambio della guardia ai vertici delle Fiamme Gialle calabresi. Al Comando regionale Calabria si è insediato il nuovo comandante, generale di divisione Gianluigi D'Alfonso, che prende il posto del generale di divisione Guido Mario Geremia.

La cerimonia si è svolta oggi all'interno della Caserma "Pietro Laganà" di Catanzaro, alla presenza del comandante interregionale dell'Italia Sud-Occidentale, generale di corpo d'armata Rosario Lorusso, delle massime Autorità locali civili, militari e religiose.

Nel suo indirizzo di saluto, il generale Geremia ha ringraziato i comandanti ed il personale dei dipendenti reparti operativi "per l'intensa attività svolta ed i prestigiosi risultati conseguiti nel periodo trascorso sotto il suo comando". Il generale D'Alfonso, nel discorso di insediamento, "ha rivolto un indirizzo di saluto al Comandante Interregionale e ringraziato l'autorità di vertice per il prestigioso incarico assegnatoli, consapevole della delicatezza e dell'importanza del ruolo, garantendo massimo impegno e determinazione".

Il comandante interregionale, generale Lorusso, ha espresso la propria soddisfazione e ringraziato il generale Geremia per il lavoro svolto in Calabria che lascia Catanzaro per assumere un nuovo e prestigioso incarico nel Comando interregionale dell'Italia centrale augurando, nel contempo, al generale D'Alfonso nuovi successi personali e professionali ed esortando i militari della Fiamme Gialle calabresi ad operare sempre con immutato impegno e senso del dovere, adoperandosi per la tutela della legalità e della collettività".

Il nuovo comandante regionale generale D'Alfonso è nato a Roma il 18 giugno 1963. È laureato in Economia e Commercio, Giurisprudenza, Scienza Politiche, Scienza della Sicurezza Economico-Finanziaria e Lettere. Ha frequentato il Corso Superiore di Polizia Tributaria ed ha conseguito il Master universitario di II livello in Diritto Tributario dell'Impresa all'Università "Bocconi" di Milano. Tra i vari incarichi ricoperti nel corso della carriera, è stato Comandante provinciale di Napoli e comandante regionale in Abruzzo.



