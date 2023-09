Senza patente su una moto si scontra con polizia, grave 17enne

Un ragazzo di 17 anni è stato ricoverato in rianimazione all'Annunziata di Cosenza in seguito alle ferite riportate in un incidente stradale avvenuto nel centro della città. Secondo quanto si è appreso, il giovane era a bordo di una moto di grossa cilindrata e indossava il casco quando, per cause in corso di accertamento, ad un incrocio ha impattato violentemente contro un'auto della Polizia in servizio. A seguito dell'impatto il ragazzo è stato sbalzato contro un muro di una palazzina.

Il minore, immediatamente soccorso dagli agenti di polizia, ha riportato un violento trauma polmonare e, al momento, versa in gravi condizioni. Da quanto riportato in una nota ufficiale della Questura, il giovane è risultato ''sprovvisto di patente'' e alla guida di una ''motocicletta di grossa cilindrata, priva di copertura assicurativa e revisione che risulta essere di proprietà di un soggetto gravato da precedenti penali''. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Squadra Infortunistica della Polizia Municipale di Cosenza per i rilievi volti a ricostruire la dinamica dell'incidente. Del fatto sono state informate l'autorità giudiziaria territoriale e la Procura dei minori di Catanzaro



