Reggina riprende allenamenti, tifosi chiedono cambio società

Un gruppo di una trentina di giocatori, alcuni titolari della prima squadra e molti under, nel pomeriggio hanno ripreso la preparazione atletica al Centro Sportivo Sant'Agata, quartier generale della Reggina Calcio, agli ordini del capitano Giuseppe Loiacono.

In concomitanza con la ripresa degli allenamenti, un folto gruppo di tifosi amaranto e sostenitori della curva sud si sono autoconvocati sul terreno di gioco. Di fronte ai giocatori schierati hanno sventolato bandiere, acceso fumogeni e gridato slogan contro il "calcio moderno" che giudicano viziato da interessi poco nobili.

Nel mirino dei tifosi i protagonisti di questa vicenda, che non sembra avere sbocco, in attesa del pronunciamento del Consiglio di Stato fissato per il 29 agosto, su ricorso della società. Chiedono chiarezza sul futuro della squadra, ma soprattutto il cambio al vertice della società.

Presenti anche i sindaci ff Paolo Brunetti, per il Comune e Carmelo Versace per la Città Metropolitana di Reggio Calabria.





