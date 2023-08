Libri e musica,a S.Pietro Apostolo il premio letterario Kerasion

Concorrenti e ospiti di prestigio nella quarta edizione del Premio letterario Kerasion.

Quest'anno a San Pietro Apostolo ci saranno i giornalisti Marino Bartoletti, fondatore del Guerin Sportivo, Andrea Scanzi, protagonista dei social, il concerto di Ricky Portera chitarrista di Lucio Dalla e Vasco Rossi, E.T. l'Extraterrestre accompagnato da Daniela Rambaldi figlia del premio Oscar Carlo, e il regista calabrese Mario Vitale.

Lo spettacolo è stato presentato alla Provincia di Catanzaro dalla direttrice artistica del Premio Miriam Rocca, da Maurizio Tomaino e Giuseppe Sirianni vicesindaco e consigliere di San Pietro Apostolo, e Vinicio Leonetti presidente della giuria.

Giovedì 24 agosto si comincerà ad assaporare il gusto dei libri con una sfilata di autori calabresi: Olimpio Talarico, Annarosa Macrì, Antonio Ludovico, Silvia Camerino, Gregorio Corigliano e Daniela Rabia. Venerdì 25, nella piazza del paese, la cerimonia del Premio con gli autori e gli ospiti. Verranno assegnati riconoscimenti per la poesia, la narrativa e la saggistica, dopo una selezione fatta tra 224 opere edite arrivate al Municipio. Con questa iniziativa annuale il Comune e il Kerasion mirano a diffondere la cultura in Calabria, soprattutto nelle aree interne. Un premio speciale intitolato al generale Carlo Alberto Dalla Chiesa sarà consegnato dalla figlia Simona. Il direttore del Parco Nazionale della Sila, Ilario Treccosti, assegnerà il riconoscimento al libro vincitore della sezione "Green".

"Il Premio Kerasion - ha detto Miriam Rocca - sta crescendo di anno in anno, con la partecipazione di figure prestigiose della cultura e del giornalismo. Proseguiremo su questa strada convinti di diffondere la cultura anche nelle aree interne".

Tomaino e Sirianni, anche a nome del sindaco Raffaele De Santis, hanno sottolineato "l'impegno del Comune nell'organizzare questo evento che ci sta dando soddisfazione, con San Pietro Apostolo sempre più al centro del dibattito culturale". Leonetti ha evidenziato che "si tratta di un concorso dove la partecipazione è del tutto gratuita, con una giuria di professionisti volontari della parola che decidono in tutta autonomia, lontani dalle influenze delle grandi case editrici".



