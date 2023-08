A Sangineto il 'Concerto di vino su tela' tra arte e musica

Il vino che si fa opera d'arte pittorica. Accade a 852 metri di altezza sul livello del mare.

La nebbia fitta, una faggeta immensa e un sentiero che porta al Lago La Penna: non poteva esserci palcoscenico naturale migliore per il "Concerto di Vino su Tela", evento promosso dalla Pro Loco di Sangineto, di cui è presidente Rosalba Palermo, con la partecipazione del gruppo volontari del Cai sezione di Verbicaro.

"Un'esperienza immersiva, più che una semplice performance - spiegano gli organizzatori - iniziata di buon'ora facendo trekking: una lunga passeggiata lungo il Sentiero Italia Cai fino allo specchio lacustre con sosta pic-nic e bosco terapia.

Sport, relax e musica. Il progetto è un dialogo tra le arti e anche quest'anno, per la seconda edizione, Rachele Grandinetti (sommelier), Pietro De Seta (pittore) e Riccardo Galimi (pianista), insieme al violinista Pietro Perrone e alla sommelier Valentina Cozmuta, hanno portato in scena una nuova storia da ascoltare sulle note di piano e violino, da vedere sulla tela realizzata live e da degustare nel calice".

"Il vino di Cirò al centro della narrazione - sostengono ancora - perché l'inizio della nostra tradizione enologica ci porta dritti a quei coloni Greci che fondarono Krimisa e rimasero talmente impressionati dalla fertilità delle vigne che la ribattezzarono Enotria, terra del vino. Intanto sulla faggeta aleggiavano nebbia e note mentre la tela bianca di De Seta si riempiva di colore, il colore del Gaglioppo. Un viaggio nello spazio e nel tempo perché Cirò ci ha trascinati pure nel '500 quando Luigi Lilio, medico, astronomo e scienziato cirotano, rivoluzionò il modo di misurarlo il tempo cancellando dieci giorni dalla storia dell'umanità".

Il Concerto di Vino su Tela ad alta quota è stato un viaggio sensoriale nel mondo del vino, nella musica e nell'arte.





