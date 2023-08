Occhiuto, altro piromane beccato da drone della Regione Calabria

Ancora un piromane beccato da uno dei droni della Regione Calabria mentre appicca un incendio.

E' quanto ha comunicato il presidente Roberto Occhiuto in un post pubblicato sulla sua pagina facebook.

Il fatto è accaduto a Tortora in provincia di Cosenza. E nel video è documentato l'arrivo, grazie alla segnalazione immediata a seguito dell'avvistamento dall'alto, d alcuni carabinieri che ad un certo punto, si impegnano anche nello spegnimento del rogo ottenendo i ringraziamenti del governatore calabrese.

"Molto spesso - è scritto nel post del presidente della Regione Calabria che ringrazia l'Arma per la collaborazione al progetto "Tolleranza zero" - si tratta di incendi colposi che, però, sempre più spesso, si espandono provocando enormi danni.

Fino ad oggi abbiamo ripreso con i nostri droni e segnalato ai carabinieri 67 piromani che hanno avuto sanzioni pecuniarie fino a 10mila euro, e nei casi più gravi l'arresto. Non ci fermiamo".





