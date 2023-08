Varia di Palmi, Gerardo Sacco ha donato la corona dell'Animella

Un gioiello per la città e la sua storia. Un simbolo che ornerà le Animelle per il futuro. Il maestro orafo Gerardo Sacco ha consegnato nel Municipio di Palmi la Tiara, la corona che verrà indossata dall'Animella, la bambina che verrà eletta dai cittadini e che rappresenta la Madonna nella rappresentazione della Varia in programma a fine agosto in città.

Un evento per tutta la Calabria, riconosciuto patrimonio dell'Unesco da alcuni anni. Gerardo Sacco l'ha consegnata nel corso di una cerimonia che si è svolta nella sala del Consiglio comunale al sindaco Giuseppe Ranuccio e alla Fondazione della Varia spiegandone la sua realizzazione. "Realizzata a mano in oro, argento, diamanti e zaffiri, la tiara - ha detto il maestro orafo - si arricchisce con 5 agate, che rievocano le corporazioni. Il monogramma mariano 'Auspice Maria' è al centro, significando 'sotto la protezione di Maria'. Le palme stilizzate sono sia riferimento al nome della città che simboli teologici di regalità, trionfo, pace e martirio".

Alla cerimonia sono intervenuti, oltre al sindaco Ranuccio, Francesco Cardone (presidente del consiglio comunale), Daniele Laface (presidente Fondazione Varia di Palmi); don Silvio Mesiti storico parroco della città e componente del direttivo della Fondazione Varia. Commenti positivi sono stati espressi da più parti per questo dono che contribuirà ad arricghire di valori e di simboli la festa della Varia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA