Food For Diplomacy,mare Calabria unisce cultura e tradizioni

"Lo sviluppo del turismo costiero è una priorità per la Calabria". Lo ha affermato il consigliere regionale Ernesto Ernesto Alecci in occasione dell'apertura del meeting delle relazioni internazionali Food For Diplomacy in corso, fino a domenica 13 agosto, a Monasterace, in provincia di Reggio Calabria.

"Bisogna dialogare e fare sistema sul mare - ha aggiunto Alecci - che è una risorsa fondamentale per la nostra regione, una terra che deve trattenere i giovani dando loro la possibilità di approcciarsi a quelle che sono le nuove professioni correlate anche allo sviluppo del settore pesca".

"Il mare è un patrimonio che unisce cultura e tradizioni - ha detto Roberto Vitale, presidente della Vitale Onlus - ma è, soprattutto, una risorsa su cui investire per lo sviluppo della Calabria che deve puntare anche sulla qualità dell'ambiente promuovendo la biodiversità e un turismo sostenibile".

Il sindaco di Monasterace Cesare Deleo ha evidenziato, altresì, come il paese della costa ionica sia un'unicità, in quanto "accanto al borgo, che è caratterizzato dal castello medioevale, c'è il parco archeologico dove sono stati scoperti due reperti, il mosaico del drago e la stanza dei delfini e dei draghi".

"Oggi a Food For Diplomacy, che ha l'obiettivo di divulgare l'immagine e le tradizioni della Calabria, accrescere la sua reputazione a livello internazionale e contribuire all'economia locale anche quale elemento di attrazione turistica - è scritto in una nota - si parla di clima, guerre, lotta alla fame nel mondo e cibo come strumento per lo sviluppo del territorio, mentre domani si parlerà delle nuove frontiere culturali, della tutela paesaggistica e del turismo responsabile su cui si confronteranno, moderati dalla giornalista del Tg1 Rai Cecilia Primerano, Nicola Irto, senatore, Adele Anna Lavorata, presidente del Consorzio Vino Doc Bivongi, Simona Loizzo, deputata, Giuseppe Lombardo, procuratore aggiunto della Dda di Reggio Calabria, Bruno Giurato, editorialista del quotidiano Domani e Mario Menniti, un giovane coltivatore calabrese di bergamotto che rappresenta la terza generazione di una famiglia di agricoltori e al quale è stato assegnato il Premio Food For Diplomacy 2023".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA