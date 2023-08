Musica: i 30 anni della band punk-rock "Meat for dogs"

L'uscita a novembre del nuovo disco "Dottor Jekill e i suoi guai" e subito un singolo, corredato di video amarcord, dal titolo "50 anni" che celebra gli ultras del Catanzaro: così i "Meat for dogs", storica band punk-rock del capoluogo calabrese, celebrano i 30 anni di carriera tornando a calcare le scene con vecchie e nuove canzoni, .

Il nuovo singolo è stato presentato nel corso di una conferenza stampa che i componenti del gruppo, Eugenio Pullano, voce, chitarra e tromba; Giancarlo Capicotto, chitarra e voce; Rocco Cina, basso, e la new entry Simone Matarese, batterista, hanno tenuto al Museo del Rock di Catanzaro.

"Tutto - ha detto Rocco Cina - è nato in una sala prove di Pentone. Non è stato facile fare 30 anni di musica punk a Catanzaro, ma il segreto è stato quello di avere mantenuto la nostra amicizia e la coerenza e fedeltà al nostro genere musicale".

"Fondamentale - secondo Giancarlo Capicotto - è stata la passione per la musica, un vero e proprio motore e collante.

Perché vivere a Catanzaro ci ha fatto sempre ottenere tutto con sudore".

Nel corso della loro carriera i "Meat for dogs" hanno prodotto quattro album che li hanno portati a diventare una delle migliori band punk-rock della scena italiana, con oltre 300 concerti all'attivo ed un tour negli Stati Uniti.

"Suonare fuori da Catanzaro - ha detto Eugenio Pullano - è stato entusiasmante. Dal punto di vista artistico, però, siamo rimasti puri proprio perché siamo di Catanzaro. In un altro luogo ci saremmo fatti influenzare e contaminare. Credo, comunque, che questo modo di suonare possa ancora dire tanto perché non risponde alle esigenze del business. E questo è importante soprattutto per le nuove generazioni".

Oltre alla band e al rappresentante dell'etichetta discografica Overdrive Records, Cristian Urzino, per la quale i "Meat for dogs" incidono, alla conferenza stampa hanno partecipato il presidente del Consiglio comunale di Catanzaro, Gianmichele Bosco, ed il fondatore e direttore del "Museo del Rock", Piergiorgio Caruso.



