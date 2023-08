Inzaghi, sono sicuro che la Reggina tornerà a splendere

"Sono sicuro che la Reggina tornerà a splendere. Quello che vi prometto è che un giorno tornerò perché non lascio le cose a metà". L'allenatore della Reggina, Pippo Inzaghi, si è rivolto così agli oltre tremila tifosi che hanno partecipato ad un incontro svoltosi nello stadio 'Granillo' e organizzato dopo che la società è stata esclusa dal campionato di serie B per irregolarità amministrative. Contro la decisione, dopo la pronuncia negativa da parte del Tar, la società ha presentato un ricorso al Consiglio di Stato, che si pronuncerà il 29 agosto.

Nel corso della manifestazione sono stati esposti striscioni di dissenso nei confronti della dirigenza della società, della Lega calcio, della Figc e del Coni per l'avvenuta esclusione dal campionato.

"Anche in questa occasione - ha aggiunto Inzaghi - siete in tanti e per questo voglio ringraziarvi. È stata una stagione bellissima. Abbiamo raggiunto un traguardo importante. Dentro di me c'è tanta tristezza. Avevo sposato questo progetto nonostante tanta gente mi dicesse che sbagliavo. Oggi, invece, sono contento di ciò che ho fatto perché ho avuto modo di conoscere un territorio e persone straordinarie che mi hanno adottato fin dal primo giorno assieme ai miei figli e mia moglie".

I giocatori, intanto, hanno deciso di mettere in mora la società attraverso l'Associazione italiana calciatori.



