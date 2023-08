Inaugurato a Fuscaldo murale dedicato a generale Dalla Chiesa

A Fuscaldo è stato inaugurato un murale dedicato al generale Carlo Alberto Dalla Chiesa realizzato dall'artista Davide Zicarelli. L'iniziativa è stata promossa nell'ambito della giornata intitolata "Fuscaldo è legalità", voluta dall'Amministrazione comunale con il contributo dell'Arma dei Carabinieri, rappresentata nell'occasione dal comandante della Legione, Generale di divisione Pietro Francesco Salsano, presenti anche il comandante provinciale di Cosenza, colonnello Agatino Saverio Spoto, ed il comandante della Compagnia di Paola, capitano Marco Pedullà.

All'iniziativa ha partecipato una nutrita rappresentanza del mondo della scuola, con decine di ragazzi accompagnati dai loro docenti.

"La Giornata e l'inaugurazione del murale - riferisce un comunicato - hanno rappresentato un'occasione di incontro e di vicinanza per affrontare i temi della legalità e della lotta alla mafia nelle zone più isolate in cui lo Stato potrebbe sembrare lontano, con il coinvolgimento di tutta la comunità locale, e soprattutto di tanti giovani, punto di riferimento costante del generale Dalla Chiesa che, in un'occasione, ebbe a dire: 'amo i giovani. Li amo perché sono semplici, sono di pasta buona. Hanno occhi puliti e ne sono spesso ricambiato'".

Il generale Salsano, nel suo intervento, ha sottolineato "la centralità del ruolo della scuola nell'insegnamento ai giovani del rispetto delle regole e dell'educazione civica".

La giornata si è conclusa con la premiazione dei vincitori del concorso letterario "Vittime della mafia" al quale hanno preso parte gli studenti degli istituti scolastici cittadini.



