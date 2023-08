Droga, sequestrata piantagione di marijuana nel Vibonese

Una piantagione con 10 mila arbusti di canapa indiana messe in coltura e altre 1.500 pronte per essere interrate è stata scoperta dai finanzieri del Gruppo della Guardia di Finanza di Vibo Valentia in un terreno di pertinenza demaniale ubicato in una zona impervia di Porto Salvo, adiacente al fiume Trainiti, nel comune di Vibo Valentia.

I militari hanno individuato l'estesa coltivazione nascosta in un canneto e difficilmente raggiungibile. La piantagione era dotata di un autonomo sistema di annaffiamento, alimentato da una pompa connessa a un motore termico, che prelevava direttamente l'acqua dal corso del fiume. Dopo il sequestro e previo prelievo per campionatura, i finanzieri hanno proceduto alla distruzione in loco delle piante. La produzione al termine della maturazione degli arbusti a dimora nel terreno è stimata in circa 10 quintali di marijuana che, una volta posta in vendita sul mercato di riferimento avrebbe reso un illecito profitto superiore al milione di euro. Indagini sono in corso per risalire ai responsabili della coltivazione illecita.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA