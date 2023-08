Scaricano materiale edile di scarto in terreno, 2 denunce

Stavano scaricando materiale di scarto all''interno di un terreno privato: un imprendito edile e un'altra persone che era con lui sono stati sorpresi a Polia dai carabinieri che li hanno denunciati per il reato di abbandono incontrollato di rifiuti.

I due erano a bordo di un camion di proprietà il cui cassone era ricolmo di materiale di risulta proveniente da lavori edili.

L'area utilizzata per il deposito e il mezzo utilizzato sono stati sequestrati.

L'attività di controllo svolta dai carabinieri e dai carabinieri forestali in materia ambientale è stata coordinata dalla Procura di Vibo Valentia.



