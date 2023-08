Museo Reggio,oltre 7 mila presenze nel primo week end di agosto

Primo fine settimana di agosto senza precedenti al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria. Sono state, infatti, oltre 7 mila - è detto in una nota - le presenze registrate al MArRC in soli tre giorni, complici le aperture prolungate e l'iniziativa del Ministero della Cultura #domenicalmuseo, con oltre 4100 ingressi solo nella giornata di domenica 6 agosto.

"È un risultato straordinario - afferma il direttore Carmelo Malacrino - e il Museo continua ad essere un grande attrattore.

Siamo lieti di poter accogliere in sicurezza un numero così alto di visitatori. Sono stati, questi ultimi, giorni intensi, ma siamo riusciti a offrire ai tanti turisti giunti sullo Stretto tre diverse mostre temporanee. Ringrazio tutto lo staff del museo, che si spende ogni giorno per garantire una struttura sempre accogliente, efficiente e sicura».

In questo momento il museo sta ospitando la mostra "Per gli uomini e per gli Dei. Musica e danza nell'antichità" a cura di Carmelo Malacrino, Angela Bellia e Patrizia Marra, e "I Bronzi di Riace, a cinquant'anni di storia" a cura di Carmelo Malacrino. Di recente inaugurazione, inoltrem l'esposizione "Le nuvole e il fulmine. Gli Etruschi, interpreti del volere divino", a cura di Carmelo Malacrino, Mario Iozzo, Barbara Arbeid. Il lunedì il museo è chiuso, ma si annuncia già l'apertura straordinaria di Ferragosto, secondo le indicazioni del Ministero retto da Gennaro Sangiuliano.



