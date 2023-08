A Corigliano Rossano spettacolare concerto dei "Boomdabash"

L'apertura ufficiale del cartellone agostano del "Coro Summer Fest" non ha deluso le aspettative. Dopo il successo del "DeejayTime" su lungomare Sant'Angelo, un'altra serata strepitosa ha animato Corigliano-Rossano. Una festa nella festa. Un'onda gioiosa di persone ha accompagnato il concerto della band salentina dei Boomdabash al Palmeto.

"Summer Tour 2023 - The Party Specialists - é detto in una nota - è stato uno show pieno di sorprese. A partire dall'incursione di 'Casa Surace' con uno sketch per diffondere il messaggio di 'Alto Mare', un progetto nato per sensibilizzare sulla tutela degli oceani, con un focus particolare sul rischio estinzione delle balene, iniziativa ideata e sviluppata da 'Save the Planet', associazione che promuove iniziative sostenibili in tutta Italia e diffonde la filosofia delle buone pratiche green".

Il Palmeto si è acceso ieri sera con due ore di musica a ritmi serratissimi per un viaggio nel tempo lungo vent'anni. La band ha ripercorso tutti i grandi successi e le canzoni più iconiche che hanno segnato la loro storia, dal 2002 ad oggi. Uno show carico ed esplosivo. La line up del concerto ha ruotato intorno alle 13 tracce dell'ultimo album ed a nove inediti in aggiunta ai singoli in rotazione nelle radio.

Sul palco, ad inizio serata, anche il sindaco, Flavio Stasi, che ha ringraziato la città per l'entusiasmo con cui sta partecipando a tutti gli eventi in cartellone. "Non lo so - ha detto Stasi - se Schiavonea è mai stata così. Da quanto ricordo io, no, ma potrei essere troppo giovane e comunque non è questo ciò che importa. Sono assolutamente sicuro, invece, del fatto che è proprio così che volevamo renderla: un posto bellissimo, pieno di gente felice, giovani, adulti, bambini, in cui vivere emozioni che invece credevamo di poter vivere soltanto molto lontani da casa o che, semplicemente, non avremmo mai potuto vivere. Emozioni degne della nostra città".



