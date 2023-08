Cicogna ferita a colpi d'arma da fuoco in Calabria

Un cicogna in volo nel territorio di Reggio Calabria è stata ferita a colpi d'arma da fuoco, presumibilmente una carabina, da un bracconiere. Il volatile è stato recuperato dal personale della Polizia metropolitana e portato nel Centro di recupero animali selvatici di Catanzaro, dove è stato curato. Grazie alle cure cui é stato sottoposto l'animale si é ripreso ed è adesso fuori pericolo.

Dall'inizio dell'anno l'attività di controllo da parte della Polizia metropolitana di Reggio Calabria per il contrasto al bracconaggio e l'attuazione di attività a tutela della fauna selvatica ha già portato ad un arresto in flagrante e ad un aumento dei controlli e delle sanzioni amministrative a carico di chi viola le norme sulla caccia e sulla fauna selvatica.





