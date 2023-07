In Calabria è finita l'ondata di caldo, temperature nella norma

Sembra finalmente finita l'ondata di caldo asfissiante che ha attanagliato anche la Calabria per una decina di giorni. Già da ieri sera - così come previsto - un vento fresco ha fatto la sua comparsa in diverse città e oggi la conferma è venuta dal termometro che ha fatto registrare il rientro a temperature normali con un abbassamento anche di oltre dieci gradi.

A Soverato, sulla costa ionica catanzarese, dove ieri il Centro funzionale multirischi dell'Arpacal aveva registrato 46,4 gradi, oggi alle 15 ce n'erano 32. Lo stesso vale per i capoluoghi di provincia. La temperatura più alta, ma nella norma di stagione, si è avuta a Reggio Calabria e Crotone con 30 gradi, ma niente a che vedere con i 43,7 e 43,9 di ieri. A Catanzaro la colonnina ha raggiunto i 29 gradi (41,1 ieri), a Vibo Valentia 27 (41,3) e Cosenza 28,5 (40,4)



