Fiamme nel reggino arrivano a palazzo,distrutti appartamenti

Ha interessato il centro abitato di Mosorrofa, frazione pedemontana di Reggio Calabria, l'incendio che da ieri ha visto impegnate due squadre dei vigili del fuoco, composte da 5 uomini, e 4 automezzi. Sviluppatosi all'interno di un deposito di materiale ligneo di una falegnameria oramai chiusa da tempo, il rogo è durato tutta la notte, il tempo necessario per le operazioni di spegnimento e di bonifica del palazzo.

I focolai hanno distrutto numerosi appartamenti - lasciati dagli inquilini prima che le fiamme li attaccassero - e qualche locale commerciale. Solo all'alba i vigili del fuoco sono riusciti a bonificare e mettere in sicurezza tutta l'area, scongiurando anche il coinvolgimento dei locali della farmacia all'interno della quale erano depositate alcune bombole di ossigeno terapeutico.

Oggi le temperature sono più base di ieri ma, nonostante questo, i vigili del fuoco reggini sono ancora impegnati nello spegnimento di una decina di roghi attivi in tutta la provincia.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA