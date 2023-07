Le Frecce tricolori su Reggio e Catanzaro il 30 e 31 luglio

La Calabria si prepara ad accogliere il sorvolo della Pattuglia acrobatica nazionale che con le Frecce tricolore attraverserà il cielo di Reggio Calabria e di Catanzaro. La conferma del percorso anche su Catanzaro è arrivata ufficialmente dall'Aeronautica militare: lunedì 31 luglio, alle ore 10.30, le frecce tricolore passeranno dalla città - il giorno prima saranno su Reggio - abbracciando sia il centro storico che il quartiere Lido in un percorso stimato in circa venti minuti. A darne notizia è il sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita, specificando che, grazie alle interlocuzioni avviate di concerto con il presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso, è stato possibile programmare le operazioni di sorvolo su tutto il territorio della città, in occasione della tappa fissata su Catanzaro per celebrare i 100 anni della fondazione dell'Aeronautica Militare.

In particolare, il lungo calendario di manifestazioni aeree in corso in Italia è stato promosso con la volontà di ringraziare tutti i cittadini che hanno servito e supportato la Forza Armata in questo importante arco di storia. "Dopo l'ultimo passaggio del 2020 a Catanzaro - commenta Fiorita - siamo felici di poter accogliere nuovamente le frecce tricolore nel pieno dell'estate e, questa volta, con un percorso ancora più lungo ed esteso, che possa idealmente abbracciare tutto il Capoluogo e unire l'intera comunità con gli occhi rivolti verso il cielo".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA