Sequestrato stabilimento balneare a Corigliano Rossano

Personale della Capitaneria di porto di Corigliano Calabro ha sequestrato uno stabilimento balneare, che occupava un'area di oltre cinquemila metri quadrati dopo che è stata accertata l'assenza di un valido titolo di occupazione del suolo demaniale.

Il sequestro è stato fatto dal Nucleo operativo di polizia ambientale della Guardia costiera in esecuzione di un decreto emesso dal Gip di Castrovillari su richiesta della Procura della Repubblica. Il titolare della struttura è stato denunciato in stato di libertà.

Il sequestro riguarda una porzione di spiaggia adibita a posa per gli ombrelloni e sdraio e le strutture dello stabilimento adibite a ristorante e servizi.

All'esecuzione del sequestro hanno partecipato i carabinieri e la Polizia di stato.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA