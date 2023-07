Auto finisce fuori strada e si incendia,un morto e un ferito

Una persona è morta ed un'altra è rimasta ferita in modo grave in un incidente avvenuto sulla Variante della statale 106 in località Canne alla periferia nord di Roccella Ionica. Un'auto Porsche, per cause in corso di accertamento, è uscita di strada finendo in una scarpata e incendiandosi. Due le persone a bordo. Una, G.C.

ventenne reggino residente nella Lcride, è stata sbalzata fuori dalla vettura ed è rimasta ferita in modo grave. Soccorso, il giovane è stato trasportato in eliambulanza nell'ospedale di Catanzaro. L'altro occupante la vettura, un 45enne di Locri, F.B., è riuscito ad uscire dalla vettura in fiamme ma è morto a pochi metri di distanza.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Roccella, i vigili del fuoco di Siderno e Monasterace e le postazioni mediche del 118 di Caulonia e Locri.

Dai primi accertamenti sembrerebbe che il conducente della vettura abbia perso il controllo dell'auto andando a sbattere violentemente prima con un muretto di cemento e poi contro il guardrail. Dopo i violenti impatti l'auto è finita in una scarpata posta ai lati della carreggiata incendiandosi ed è stata completamente divorata dalle fiamme. Lungo l'arteria nord della variante Anas alla Statale 106 il traffico è rimasto bloccato per alcune ore.



