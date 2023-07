Accademia italiana della cucina, manifesto per i 70 anni

L'Accademia italiana della cucina compie 70 anni. Un anniversario importante per il sodalizio fondato da Orio Vergani, maestro di giornalismo, ed in particolare di quello sportivo, e da un gruppo di intellettuali tra cui Dino Buzzati e Arnoldo Mondadori. Figure di prestigio che saranno ricordate in occasione dell'iniziativa promossa per la celebrazione del settantesimo, in programma il 29 luglio a Milano all'Hotel Diana, dove l'Accademia vide la luce.

Ad annunciare la manifestazione di Milano è stato il presidente dell'Accademia, Paolo Petroni, in occasione di un convegno organizzato a Vibo Valentia dal coordinatore regionale, Rosario Branda, alla presenza dei vari referenti territoriali per la Calabria del sodalizio.

Tema dell'incontro di Vibo é stato "La Cucina italiana patrimonio immateriale dell'Umanità", un riconoscimento per il quale l'Accademia si sta battendo da anni, sottoposto da tempo all'attenzione delle autorità di governo e delle forze politiche.

Petroni, nel suo intervento, ha anche reso noto il testo del "Manifesto" redatto per l'anniversario della fondazione in cui sono elencati i "10 aspetti basilari per la tutela e lo sviluppo della cucina italiana nel nostro Paese e nel mondo". Al primo punto del "Manifesto" si afferma che l'Accademia "difende e valorizza la cucina regionale legata al territorio, alle sue tradizioni, ai suoi prodotti tipici e alla biodiversità. Ha il massimo rispetto e la dovuta considerazione per i cibi etnici e le culture di altri Paesi, che però non devono portare all'imbarbarimento e allo stravolgimento della nostra cultura gastronomica".

Altro passaggio importante é quello in cui si sottolinea che "Il successo universale e riconosciuto della cucina italiana nel mondo porta con sé il proliferare di falsi prodotti italiani e di piatti imbastarditi o inventati. L'Accademia, anche attraverso le proprie Delegazioni e Legazioni estere, combatte 'l'Italian sounding' e difende il 'Made in Italy' in ogni sua espressione culturale e gastronomica". Infine, un riferimento ai cuochi, definiti "forza trainante per l'evoluzione delle tecniche culinarie purché - si aggiunge - la loro creatività rispetti le radici della nostra gastronomia".

Branda, nell'introdurre l'incontro, ha sottolineato "il valore culturale e storico della cucina italiana, che poi é la sommatoria delle cucine regionali. Dietro ogni piatto - ha aggiunto - ci sono le peculiarità della regione in cui viene preparato". Hanno svolto brevi interventi i delegati dell'Accademia di Vibo Valentia, Giuseppe Adilardi; di Gioia Tauro, Ettore Tigani; della Locride, Giuseppe Ventra; dell'Area dello Stretto, Sandro Borruto; dell'Area Grecanica, Vincenzo Vitale, e di Reggio Calabria, Giuseppe Alvaro. Ci sono state poi le relazioni del Rettore dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, Giuseppe Zimbalatti, e del Direttore del Centro studi territoriale dell'Aic Calabria, Ottavio Cavalcanti. E' intervenuta anche la sindaca di Vibo Valentia Maria Limardo.

Zimbalatti, in particolare, ha risposto affermativamente alla domanda di Rosario Branda se la cucina italiana può ottenere dall'Unesco il riconoscimento di "Patrimonio immateriale dell'Umanità". "La Cucina italiana - ha detto il Rettore, grande esperto della materia - é assolutamente all'altezza di questa ambizione. E la cucina calabrese è alla pari, in questo senso, di quella nazionale".

Il presidente Petroni, nel suo intervento, ha rilevato come "i prodotti identitari facciano molto bene alla cucina italiana. Il nostro compito é quello di portare avanti e diffondere nel mondo i valori della cucina italiana". Petroni ha anche reso noto che Poste italiane, in occasione del settantesimo dell'Accademia, emetterà un francobollo celebrativo, con un annullo speciale per l'occasione.

Ospite dell'iniziativa è stato il maestro orafo Gerardo Sacco, che ha realizzato e consegnato al presidente Petroni, sempre per il settantesimo, un grande piatto in ceramica con al centro la riproduzione di una maschera apotropaica.

