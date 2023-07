Tir si ribalta, chiuso per alcune ore tratto dell'autostrada A2

(ANSA) - FRASCINETO, 01 LUG - L'autostrada A2 "del Mediterraneo" è rimasta chiusa al traffico, riaperto solo in mattinata, nel tratto tra gli svincoli di Sibari e Frascineto, nel cosentino, in direzione nord, a causa del ribaltamento di un tir. L'incidente è avvenuto dopo le 23 di ieri. Il mezzo pesante, per cause in corso di accertamento, si è ribaltato bloccando l'intera carreggiata nord e una corsia in direzione sud. Il conducente è rimasto leggermente ferito.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco dei distaccamenti di Castrovillari e Rende con il supporto di un'autogru arrivata da Cosenza, gli agenti della Polstrada, personale Anas e alcune ambulanze del 118. L'autista dell'autotreno, rimasto incastrato tra le lamiere, è stato estratto dall'abitacolo dai vigili del fuoco ed affidato al personale sanitario del Suem118.

Le operazioni di soccorso e messa in sicurezza del sito si sono protratte per circa 5 ore in quanto il Tir coinvolto nell'incidente viaggiava a pieno carico ed è stato necessario far arrivare sul luogo un mezzo analogo per il trasbordo della merce - angurie - prima di poter procedere alla operazioni di rimozione dell'autotreno. (ANSA).