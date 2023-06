Furto di energia elettrica per 200 mila euro, arrestato 63enne

(ANSA) - CONDOFURI, 16 GIU - É accusato di avere rubato energia elettrica, in un arco di 5 anni, per un valore di oltre duecentomila euro un 63enne di Condofuri, arrestato con l'accusa di furto aggravato.

Dalle indagini, condotte dal personale del Commissariato di Condofuri, è emerso che il 63enne, allo scopo di fare arrivare la corrente alla propria abitazione, ad un magazzino e ad un locale adibito a ricovero di animali, aveva realizzato un allaccio abusivo alla rete.

L'uomo è stato anche denunciato per omessa custodia di armi e munizioni e per ricettazione. (ANSA).