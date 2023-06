Si appropriava di denaro per spese giudiziarie, denunciato

(ANSA) - PALMI, 09 GIU - Un ex impiegato del Tribunale civile di Palmi, da pochi mesi in pensione e del quale non sono state rese note le generalità, è stato denunciato in stato di libertà dai carabinieri con l'accusa di essersi appropriato di somme di denaro per un ammontare di alcune migliaia di euro facenti parte delle spese di giustizia derivanti dalle sentenze emesse dal collegio nel corso del 2020 e del 2021.

Le indagini che hanno portato alla denuncia sono state condotte dai carabinieri della Sezione di Polizia giudiziaria della Procura della Repubblica sotto le direttive del Procuratore, Emanuele Crescenti.

Dall'attività investigativa svolta dai militari é emerso che l'ex impiegato, incaricato di gestire le pratiche relative alla riscossione dei crediti riguardo le spese di giustizia, anziché versare le somme di denaro raccolte agli enti cui erano destinate, le avrebbe dirottate sul suo conto personale.

La cifra complessiva di cui l'ex impiegato si sarebbe appropriato é ancora da accertare. Al momento, comunque, i carabinieri hanno proceduto al sequestro preventivo di 3.500 euro, somma che dovrebbe coincidere come importo, secondo quanto é emerso dai primi accertamenti, a quella sottratta. (ANSA).