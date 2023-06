Ad Amantea set a cielo aperto, residenza artistica per 50

(ANSA) - AMANTEA, 08 GIU - Ad Amantea la VII edizione di Kino Guarimba, la residenza artistica di formazione cinematografica.

Dal 10 al 21 giugno, 50 artisti, tra attori, registi, tecnici e professionisti del mondo del cinema provenienti da 22 paesi di tutti i continenti, partecipano ad un laboratorio cinematografico unico in Europa con l'obiettivo di realizzare cortometraggi in collaborazione con la comunità di Amantea, un paesino senza cinema sul tirreno cosentino. Per 12 giorni il borgo sul Tirreno si trasformerà in un set a cielo aperto, realizzando opere cinematografiche che saranno proiettate pubblicamente durante l'ultima serata.

All'interno del ricco programma, che partirà con una cena di benvenuto nella prima giornata di arrivo ad Amantea, ci sarà spazio non solo per masterclass e lavoro collettivo, ma anche per conoscere il territorio sotto tutti i suoi aspetti, valorizzandone i luoghi e passando anche per la cucina locale e i prodotti a km0.

La giornata conclusiva del 13 giugno vedrà i registi presentare le proprie idee, e si formeranno perciò i team per la realizzazione di ogni corto, che saranno costituiti in modo autonomo. I partecipanti prenderanno parte ai lavori ai quali si sentiranno più affini, rimarcando il concetto del metodo di apprendimento cooperativo, in cui tutti possono esprimere la propria creatività e ognuno è responsabile, oltre che del proprio apprendimento, anche di quello degli altri componenti del gruppo. Da quel momento registi, attori e tecnici inizieranno a lavorare insieme, avviando la fase di produzione, riprese e montaggio fino al 21 giugno, ultimo giorno per consegnare i lavori, i quali saranno proiettati durante l'ultima serata di residenza, in un evento aperto al pubblico. (ANSA).