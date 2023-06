Scontro tra auto in centro a Reggio, un morto

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 07 GIU - Un uomo di 75 anni è morto in seguito a un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri a Reggio Calabria. La persona deceduta si chiamava Filippo Barreca ed era alla guida di un'auto che si è scontrata con un'altra, guidata da un giovane di 23 anni, all'incrocio tra via San Francesco da Paola e via XXI Agosto, nei pressi piazza Duomo. I mezzi coinvolti sono un'Audi nera e un Mazda rossa.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i mezzi di soccorso e i vigili del fuoco assieme alla polizia locale che ha eseguito ogni attività utile alla ricostruzione della dinamica del sinistro. Sono stati avviati gli accertamenti per capire se Barreca, mentre era alla guida, abbia avuto un malore che ha provocato l'incidente o se questo è la causa della morte.

La polizia locale ha immediatamente avvisato in magistrato di turno che ha disposto il sequestro dei veicoli coinvolti nell'incidente. La salma della vittima è stata posta a disposizione della Procura che deciderà se disporre l'autopsia.

(ANSA).